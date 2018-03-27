Окупанти на Донбасі почали приймати на "військову службу" осіб з кримінальним минулим

За словами речника Міноборони, відтепер на окупованому Донбасі дозволено підписання контрактів з умовно звільненими, незалежно від важкості скоєних ними злочинів.

Російське окупаційне командування на Донбасі нарощує боєздатність з’єднань і частин так званих «армійських корпусів» за рахунок прийняття на так звану «військову службу» осіб з кримінальним минулим.

Читайте такожОкупанти під час навчань влучили снарядом у житловий будинок в Єнакієвому

Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.

«Російське окупаційне командування нарощує боєздатність з’єднань і частин так званих «армійських корпусів», збільшуючи їхню чисельність шляхом прийняття на так звану військову службу осіб з кримінальним минулим», - заявив він.

Зокрема, за словами Гуцуляка, відтепер на окупованому Донбасі дозволено підписання контрактів з умовно звільненими незалежно від важкості скоєних ними злочинів.

Крім того, він відзначив, що російське окупаційне командування обіцяє зазначеній категорії осіб зняти раніше отриману судимість у разі залучення їх до виконання «бойових завдань».