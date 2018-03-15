Окупанти обстріляли з мінометів Водяне – штаб АТО

На інших ділянках оборони зберігається тиша.

З початку доби окупанти з 82-мм мінометів обстріляли Водяне, на інших ділянках оборони зберігається тиша.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський.

Читайте такожЗниження кількості обстрілів з боку бойовиків на Донбасі пов'язане з президентськими виборами в РФ - ІС"З початку сьогоднішньої доби противник один раз порушив режим припинення вогню. Зокрема, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Водяне. На інших ділянках нашої оборони зберігається тиша", - повідомив він.

Як повідомляв УІНАН, минулої доби, 14 березня, з боку російсько-окупаційних військ не було зафіксовано жодного обстрілу по позиціях ЗСУ.

Загалом, у ОБСЄ заявили, що останнім часом на сході України вдалося скоротити число порушень режиму припинення вогню до одного з найнижчих рівнів за останні два роки.