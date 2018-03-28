В Міноборони пояснили, чому досі використовують абревіатуру "АТО"

Наразі антитерористична операція буде йти поки що паралельно з майбутньою Операцією об'єднаних сил.

В Міноборони пояснили, чому, попри дію закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» до нині використовують абревіатуру "АТО"

Про це на брифінгу розповів речник МО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Наразі антитерористична операція буде йти поки що паралельно з майбутньою Операцією об'єднаних сил. Рішення про закінчення антитерористичної операції буде відразу ж з підписанням президентом відповідного указу про завершення антитерористичної операції. Поки що такого указу немає. Наразі триває формування сил, призначено командувача об'єднаних сил генерала-лейтенанта Наєва", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» ще 18 січня.

Поміж іншим в ньому йдеться про те, що внесено зміни до статті 18 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, якими передбачено, що Антитерористичну операцію може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.