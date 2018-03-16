Порошенко призначив командувача Об’єднаних сил

Перед новопризначеним командувачем стоїть завдання укріпити ЗСУ настільки, щоб вони були спроможними звільнити окуповані території.

Президент Петро Порошенко вирішив призначити на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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Про це Порошенко повідомив у соцмережі. «За моєї ініціативи ВР ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України», - зауважив глава держави.

За його словами, формат Антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.

«Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на командувача Об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва», - заявив він.

Президент додав, що поставив перед командувачем Об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території.