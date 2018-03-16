Порошенко призначив командувача Об’єднаних сил
Президент Петро Порошенко вирішив призначити на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
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Про це Порошенко повідомив у соцмережі. «За моєї ініціативи ВР ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створено нову правову основу для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – і для відновлення територіальної цілісності України», - зауважив глава держави.
За його словами, формат Антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.
«Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на командувача Об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва», - заявив він.
Президент додав, що поставив перед командувачем Об’єднаних сил завдання – укріпити Збройні сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території.