На Донбасі снайпер бойовиків убив 19-річного волонтера - ЗМІ
14:44, 28 березня 2018Війна
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Спікер штабу АТО Олег Сушинський повідомив, що про загибель волонтера йому нічого не відомо.
Ілюстрація REUTERS
У вівторок ввечері в зоні АТО снайпер бойовиків вбив волонтера, який здійснював запуск безпілотника.
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Про це повідомляє InfoResist, посилаючись на джерела із зони АТО.
Волонтеру було лише 19 років. Він займався аеророзвідкою для одного з підрозділів у зоні АТО.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області попрощалися з 22-річним військовослужбовцем Сергієм Ковнацьким, загиблим у зоні проведення АТО.
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