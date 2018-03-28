На Донбасі снайпер бойовиків убив 19-річного волонтера - ЗМІ

Спікер штабу АТО Олег Сушинський повідомив, що про загибель волонтера йому нічого не відомо.

У вівторок ввечері в зоні АТО снайпер бойовиків вбив волонтера, який здійснював запуск безпілотника.

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Про це повідомляє InfoResist, посилаючись на джерела із зони АТО.

Волонтеру було лише 19 років. Він займався аеророзвідкою для одного з підрозділів у зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області попрощалися з 22-річним військовослужбовцем Сергієм Ковнацьким, загиблим у зоні проведення АТО.