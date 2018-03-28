Доба на Донбасі минула для ЗСУ без втрат

Внаслідок вогню з боку незаконних збройних формувань жоден український воїн не постраждав.

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, зокрема на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського.

Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю бойовики застосувавали неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по військових у Авдіївці, Талаківці, Павлополі та Водяному, а БМП - по укріпленнях ЗСУ в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.