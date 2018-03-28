Українські військові знешкодили ворожу ДРГ на Донбасі (відео)

На Донбасі після кількох днів тиші знову неспокійно.

На Приазов'ї українські військові заскочили ворожу диверсійну групу. Зав'язався бій, окупанти відступили, забравши поранених.

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Це далеко не перша вилазка противника на передовій біля Азовського моря. Минулої ночі бойовики, окрім розвідувальних рухів, спробували атакувати позиції морпіхів 82-мм мінами та стріляли з важких кулеметів, але отримали гідну відповідь.

Як повідомляли ЗМІ, у вівторок ввечері, 27 березня, в зоні АТО снайпер бойовиків вбив волонтера, який здійснював запуск безпілотника.