Українські військові знешкодили ворожу ДРГ на Донбасі (відео)

20:37, 28 березня 2018
Війна
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Це далеко не перша вилазка противника на передовій біля Азовського моря. Минулої ночі бойовики, окрім розвідувальних рухів, спробували атакувати позиції морпіхів 82-мм мінами та стріляли з важких кулеметів, але отримали гідну відповідь.

Як повідомляли ЗМІ, у вівторок ввечері, 27 березня, в зоні АТО снайпер бойовиків вбив волонтера, який здійснював запуск безпілотника.

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Теги: #АТО#Донбас#ДРГ