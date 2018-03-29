Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ: у хід пішло заборонене озброєння
За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиции українських військових, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Читайте такожМісія ОБСЄ запустить безпілотники у важкодоступні райони Донбасу
Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ в Широкиному, а з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП - по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового.
«Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї - в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки», – йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети бойовики застосували по позиціям українських військових у населеному пункті Щастя.
Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.