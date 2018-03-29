На Донбасі знищено авто бойовиків, виготовлене у РФ (фото)

Точне місце й дата знищення УАЗа терористів не розкривається.

На Донбасі у зоні проведення АТО знищено авто проросійських терористів, виготовлене у РФ.

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Про це на своїй сторінці у Faccebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим" й опублікували відповідне фото.

"Це – УАЗ бойовиків, виготовлений у російському місті Ульянівськ. В тому самому місті, де знаходиться ППД 31-ї бригади ВДВ РФ. Саме цей підрозділ вбивав наших хлопців під Іловайськом", - йдеться у їхньому повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Приазов'ї українські військові заскочили ворожу диверсійну групу. Зав'язався бій, окупанти відступили, забравши поранених.