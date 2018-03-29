На Донбасі від кулі снайпера загинув 19-річний боєць "Правого сектору" (фото, відео)

У Конотопі оголосили дні жалоби через смерть бійця "Правого сектору".

На Донбасі у зоні проведення АТО загинув боєць ДУК ПС Андрій із позивним "Діллі".

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Йому було лише 19 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".

"Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Андрій був родом із Конотопа, у місті оголосили дні жалоби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли волонтери раніше, на Донбасі у зоні проведення АТО знищено авто проросійських терористів, виготовлене у РФ.