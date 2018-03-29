На Донбасі від кулі снайпера загинув 19-річний боєць "Правого сектору" (фото, відео)

10:14, 29 березня 2018
Війна
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Загиблому було лише 19 років / фото facebook.com/backandalive

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Йому було лише 19 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".

"Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Андрій був родом із Конотопа, у місті оголосили дні жалоби", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляли волонтери раніше, на Донбасі у зоні проведення АТО знищено авто проросійських терористів, виготовлене у РФ.

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Теги: #смерть#Донбас#боєць#Правий сектор