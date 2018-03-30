Місія ОБСЄ хоче відкрити патрульні бази на кордоні з Росією

Щодо відкриття передових баз саме біля кордону з РФ ОБСЄ досі не отримала відповіді від бойовиків "ДНР".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має намір відкрити нові передові патрульні бази в тимчасово окупованих містах Донецької області, в тому числі на неконтрольованих ділянках біля українсько-російського кордону.

Про це на брифінгу заявив перший заступник глави місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Ліга.Новини.

"Ми плануємо відкрити передові патрульні бази поблизу неконтрольованих ділянок кордону з Російською Федерацією в таких населених пунктах, як Новоазовськ і Амвросіївка", - сказав Хуг.

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Він підкреслив, що з приводу відкриття передових баз саме біля кордону з РФ ОБСЄ досі не отримала відповіді від бойовиків терористичної організації «ДНР».

"Збройні формування самі просять, щоб місія висвітлювала повну картину, але якщо вони не надають нам повний доступ, про яку повну картину може йти мова?" - додав Хуг.

За його словами, ОБСЄ також збирається відкривати нові передові патрульні бази ще в двох районах недалеко від лінії зіткнення, наприклад в Докучаєвську.

26 березня 2018 року бойовики зажадали від спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишити пункт пропуску Ізварине, який знаходиться на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.