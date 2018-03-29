ОБСЄ: бойовики не відвели 15 гаубиць у порушення Мінських угод

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували розміщення контрольованими Росією бойовиками 15 гаубиць, які відповідно до Мінських угод мали би бути відведеними на безпечні відстані та зберігатися у визначених місцях.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 27 березня до 19:30 28 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

"У непідконтрольних урядові (України) районах команда СММ бачила 5 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) поблизу населеного пункту Водяне (42 км на південний захід від Донецька), а також 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля населеного пункту Богоявленка (46 км на південний захід від Донецька), перебування там яких є порушенням ліній відведення", - йдеться у звіті.

"За лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання (озброєння) в непідконтрольному урядові районі, за даними повітряного спостереження, станом на 26 березня було виявлено 8 танків (невстановленого типу) біля н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька)", - заявили спостерігачі.

Водночас сказано, що у районах, які контролюються українською владою, спостерігачі бачили танк (Т-64) у Підгородному (73 км на північ від Донецька), а на залізничній станції в Рубіжному (84 км на північний захід від Луганська) - 7 протитанкових ракетних комплексів (9П148 «Конкурс», 135 мм) та 1 зенітний ракетний комплекс (9К35 «Стріла-10», 120 мм).