На Сумщині попрощалися із 19-річним добровольцем, загиблим від кулі снайпера в АТО (відео)

Боєць загинув від кулі снайпера, коли здійснював запуск безпілотника.

У місті Конотоп Сумської області сьогодні, 30 березня, попрощалися із 19-річним добровольцем ДУК «Правий сектор» Андрієм Кривичем, який загинув 27 березня в зоні АТО від кулі снайпера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопської міськради, провести в останню путь земляка зібралися близько півтисячі людей.

«Труну з тілом Кривича на в’їзді до міста зустрічали кілька десятків автомобілів, які з державними прапорами України та червоно-чорними стягами проїхали вулицями колоною із включеними сигналами. Героя поховали на Вирівському кладовищі під звуки Державного гімну України та військового салюту. Люди на колінах проводжали Андрія до місця вічного спочинку», – зазначили у прес-службі.

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Кривич (позивний «Дiллi») народився 24 січня 1999 року у Конотопі. Навчався в Сумському педагогічному університеті. Хотів стати військовим психологом.

З початком російської агресії боєць став активно допомагати українським військовим як волонтер. Прагнув потрапити на фронт, задля чого пройшов курс підготовки. Став бійцем-добровольцем тактичної групи «Сапсан» ДУК «Правий сектор», займався аеророзвідкою та не полишав волонтерську діяльність. Це була його друга ротація на передовій.

Боєць загинув від кулі снайпера, коли здійснював запуск безпілотника.

У Конотопі через загибель 19-річного земляка триває триденна жалоба.