Доба в АТО: один український військовий загинув, четверо отримали поранення

За минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 32 рази.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників.

Як повідомили у прес-ценрі штабу АТО, внаслідок ворожого вогню одного нашого захисника поранено. Під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець, троє воїнів – отримали поранення.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв позиції АТО поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків.

Також бойовики здійснювали обстріли на Луганському напрямку. Зокрема з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.

Як повідомляв УНІАН, бойовики перед "Великоднім перемир'ям" обстріляли ЗСУ понад півсотні разів.