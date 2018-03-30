Бойовики перед "Великоднім перемир'ям" обстріляли ЗСУ понад півсотні разів: є поранені

Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення, ще один наш воїн – отримав бойове травмування.

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 57 обстрілів позицій українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли укріплення ЗСУ в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по військових у Широкиному, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика.

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«Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП – Гнутового, Талаківки і Піщевика. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по наших позиціях біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету – в районі Новотроїцького», – йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів – неподалік населеного пункту Луганське.

«Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу», – повідомляє штаб.