МінТОТ оцінює розмінування Донбасу у 800 млн доларів

Водночас міністр наголосив, що це приблизні цифри.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш оцінює розмінування Донбасу приблизно у 800 млн дол.

Таку думку він висловив в ефірі "Радіо Свобода".

"Попередні оцінки з розмінування. Хорватія за площею десь 50 тисяч квадратних кілометрів. Упродовж 20 років Хорватія витратила трохи більше 800 мільйонів доларів на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати", – розповів Черниш.

На уточнювальне запитання ведучого, чи можна вважати, що розходи на розмінування в Україні будуть приблизно такими, як і в Хорватії, Черниш відповів ствердно.

"Я думаю, що так. Якщо загалом робити всю оцінку, я думаю, що можна… з урахуванням територій, що не контролюються урядом, – то так", - сказав він.

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Водночас міністр наголосив, що це приблизні цифри, а повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

На думку Черниша, необхідно створити орган під егідою уряду, який координуватиме всі заходи, пов’язані з розмінуванням та обережним поводженням з боєприпасами.

"Кілька законопроектів застрягли у Верховній Раді. Треба всім органам влади звернути на це більше уваги. Розмінування – це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів. У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем, на який не звертають уваги. Усі говорять про розмінування, а скільки потерпілих, потрібна допомога цим людям", – зазначив міністр.

Як раніше повідомлялося, на розмінування території Донбасу піде від 10 до 15 років. Такі розрахунки представили в штабі Антитерористичної операції (АТО) торік.