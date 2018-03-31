Бойовики під Маріуполем другу добу поспіль порушують "великоднє перемир’я"

Українська сторона СЦКК пов’язує таку активність терористів виключно із бажанням за будь-яку ціну спровокувати вогонь у відповідь з боку підрозділів Збройних сил України та зняти з себе відповідальність за порушення чергового режиму перемир’я.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати «великоднє перемир’я» на Маріупольському напрямку.

Про це українська сторона Спільного центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє у Facebook.

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«Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики російсько-окупаційних військ другу добу поспіль порушують Великоднє перемир’я, активно застосовуючи при цьому гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, 31 березня, станом на 21-шу годину окупанти сім разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляні оборонці Павлополя. Також по позиціях неподалік Павлополя працював ворожий снайпер», - сказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК пов’язує таку показову активність бойовиків виключно із неприхованим бажанням за будь-яку ціну спровокувати вогонь у відповідь з боку підрозділів Збройних сил України та зняти з себе відповідальність за порушення чергового режиму перемир’я.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.

Проте протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили Великоднє перемир'я на Донбасі.