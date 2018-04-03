На окупованому Донбасі "партизани" напали на бойовиків, побили їх та відібрали зброю

15:05, 03 квітня 2018
Війна
2135
Ілюстрація REUTERS

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, напад було вчинено 1 квітня у селищі міського типу Гольмівський поблизу Горлівки.

Читайте такожТіло зниклого бійця АТО знайшли бойовики

"Серед місцевого населення окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжує наростати невдоволення присутністю російсько-окупаційних військ. Про це свідчать чисельні випадки прояву агресивних дій щодо окупантів. Факти вказують на те, що на непідконтрольних уряду України територіях набирає обертів партизанський рух, мета якого – якомога більше ускладнити життя окупанту", - сказано у повідомленні.

"За інформацією розвідки штабу АТО, 1 квітня у смузі відповідальності одного з підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ, в населеному пункті Гольмівський, група невідомих здійснила напад на двох бойовиків. Останнім завдано тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. "Партизани" заволоділи табельною зброєю окупантів та зникли у невідомому напрямку. Незважаючи на оголошений окупантами план перехоплення, по гарячих слідах нападників затримати не вдалось. Їх пошуки тривають й досі", - сказано у повідомленні.

Через інцидент у місцях дислокації бойовиків посилено заходи охорони та оборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#бойовики