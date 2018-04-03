На окупованому Донбасі "партизани" напали на бойовиків, побили їх та відібрали зброю

У штабі заявляють, що на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу набирає обертів партизанський рух.

На тимчасово окупованій території Донецької області невідомі напали на двох бойовиків, побили їх та відібрали зброю.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, напад було вчинено 1 квітня у селищі міського типу Гольмівський поблизу Горлівки.

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"Серед місцевого населення окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжує наростати невдоволення присутністю російсько-окупаційних військ. Про це свідчать чисельні випадки прояву агресивних дій щодо окупантів. Факти вказують на те, що на непідконтрольних уряду України територіях набирає обертів партизанський рух, мета якого – якомога більше ускладнити життя окупанту", - сказано у повідомленні.

"За інформацією розвідки штабу АТО, 1 квітня у смузі відповідальності одного з підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ, в населеному пункті Гольмівський, група невідомих здійснила напад на двох бойовиків. Останнім завдано тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. "Партизани" заволоділи табельною зброєю окупантів та зникли у невідомому напрямку. Незважаючи на оголошений окупантами план перехоплення, по гарячих слідах нападників затримати не вдалось. Їх пошуки тривають й досі", - сказано у повідомленні.

Через інцидент у місцях дислокації бойовиків посилено заходи охорони та оборони.