На окупованому Донбасі "партизани" напали на бойовиків, побили їх та відібрали зброю
На тимчасово окупованій території Донецької області невідомі напали на двох бойовиків, побили їх та відібрали зброю.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, напад було вчинено 1 квітня у селищі міського типу Гольмівський поблизу Горлівки.
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"Серед місцевого населення окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжує наростати невдоволення присутністю російсько-окупаційних військ. Про це свідчать чисельні випадки прояву агресивних дій щодо окупантів. Факти вказують на те, що на непідконтрольних уряду України територіях набирає обертів партизанський рух, мета якого – якомога більше ускладнити життя окупанту", - сказано у повідомленні.
"За інформацією розвідки штабу АТО, 1 квітня у смузі відповідальності одного з підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ, в населеному пункті Гольмівський, група невідомих здійснила напад на двох бойовиків. Останнім завдано тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. "Партизани" заволоділи табельною зброєю окупантів та зникли у невідомому напрямку. Незважаючи на оголошений окупантами план перехоплення, по гарячих слідах нападників затримати не вдалось. Їх пошуки тривають й досі", - сказано у повідомленні.
Через інцидент у місцях дислокації бойовиків посилено заходи охорони та оборони.