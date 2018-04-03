"ЗСУ зможуть дістатися протягом 15-20 хвилин": терорист Ходаковський показав покинуті блокпости бойовиків на в'їзді до Донецька (відео)

Ходаковський проїхав кілька покинутих блокпостів і заявив, що на них більше ніхто не несе пост.

Глава незаконного збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський заявляє, що українська армія майже без перешкод може заїхати до Донецька.

Опальний командир "ДНР" зняв відео, на якому зобразив найближчі блокпости бойовиків, передають "Новости Донбасса".

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Оператор знімав відео в автомобілі разом з Ходаковським, рухаючись Київським проспектом, а потім уздовж Ясинуватського шосе. Ходаковський стверджує, що проїхав трасою паралельно з лінією зіткнення, перебуваючи за 1-1,5 км від позицій українських військових.

На шляху до першої позиції бойовиків "Востока" Ходаковський проїхав кілька покинутих блокпостів. Він стверджує, що на них більше ніхто не несе пост.

За його словами, це не таємниця і секрет для ЗСУ, але про це в угрупованні "ДНР" мовчать перед жителями Донецька.

"Групи окопів, які вириті самими бійцями - це все, що відокремлює Донецьк, відокремлює центр міста від проникнення противника (ЗСУ - Ред.)... У центр міста вони зможуть дістатися протягом 15-20 хвилин", - розповів Ходаковський.

Раніше колишній "командир" батальйону "Восток" Олександр Ходаковський повідомляв, що в "ДНР" почастішали випадки написання рапортів на звільнення серед командирського складу.