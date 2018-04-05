Війна на Донбасі не залишила у колись елітних Пісках жодного вцілілого будинку (відео)

Вже двічі після великих релігійних свят вояки так званої “ДНР" навідувалися до Пісків без зброї - після алкогольного сп’яніння на "відходняках".

Елітне селище, якого більше немає. Українські бійці тримають оборону в славетних Пісках за останніми вцілілими стінами, але переконують, звідти вони не відступлять.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Елітне селище Піски на Донеччині зруйноване війною вщент. Там не залишилося жодного цілого даху чи стіни. Шикарні котеджі донецької еліти нині стоять пусткою. Військові показують маєток, в якому, за словами місцевих, до війни полюбляв відпочивати сам Віктор Янукович.

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Від очевидно дерев’яного будинку залишилися лише болти, була соляна кімната і басейн. Частково вціліла лише дорога гранітна бруківка та бесідка на березі ставка.

Цей райський куточок бойовики методично знищували три роки. Українські бійці облаштувалися уже в останніх вцілілих підвалах.

Ворожих танків тут не бояться – бойовики знають, що “украм" є чим їх зустріти. А от гості можуть прийти. Вже двічі після великих релігійних свят вояки так званої “ДНР" навідувалися сюди без зброї.

“Вони просто пішли по дорозі. Після алкогольного сп’яніння, так уже на "відходняках", тяжко їм було", - розповідає військовослужбовець ЗСУ.

Якщо і після Великодня буде важко, бійці першої роти обіцяють знову їх радо зустріти. І навіть попід ручки провести у тил, де ніхто не стріляє.