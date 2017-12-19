Біля Пісків бойовики влаштували "вогневу зливу" - Міноборони

На Луганському напрямку у зоні проведення антитерористичної операції бойовики майже цілодобово обстрілювали позиції Збройних сил України, а поблизу Пісків у Донецькій області влаштували «вогневу зливу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, протягом доби, що минула, окупанти продовжили скоювати злочини проти українських військ та громадян.

«Вони і далі грубо порушують Мінські домовленості, цинічно застосовуючи заборонені зразки озброєнь, зокрема, реактивні системи залпового вогню, крупнокаліберні гармати та міномети. Ворог свідомо та прицільно вдарив по мирним населеним пунктам, це призвело до руйнувань та каліцтва мешканців. Українська армія провела успішні контрзаходи, жодним чином не переступивши взятих на себе зобов’язань», - заявив Мотузяник.

За інформацією речника Міноборони з питань АТО, на Луганському напрямку за добу зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів в бік оборонних укріплень ЗСУ.

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«Ці обстріли вирізнялися високою інтенсивністю, щільністю та тривалістю. Противник активно застосовував важке озброєння, випустивши понад 200 різнокаліберних снарядів», - повідомив Мотузяник.

Він зазначив, що «найбільш напружена ситуація склалася на Світлодарській дузі. Тут незаконні збройні формування повелися особливо цинічно та підступно. Проросійські найманці обстріляли селище Новолуганське. По оселях, де мешкають мирні мешканці, ворог випустив щонайменше 40 реактивних снарядів системи залпового вогню. Наразі військовослужбовці ЗСУ та інших силових відомств продовжують надавати всебічну допомогу мешканцям».

«На інших ділянках нашої оборони обстріли позицій ЗСУ тривали практично в цілодобовому режимі», - підкреслив Мотузяник, пізніше уточнивши, що мова йде про Луганську область.

Крім того, незаконні збройні формування в різний час застосовували міномети калібром 120-мм на підступах до Новотошківського та Луганського. Неподалік Світлодарська та Новолуганського вдень по позиціям ЗСУ прицільно вели вогонь ворожі БМП та гранатомети.

За його словами, українські військовослужбовці давали адекватну вогневу відповідь противнику лише у випадках, коли їх вогонь становив особливу небезпеку для особового складу.

Крім того, як зауважив речник Міноборони, з артилерійських систем калібром 122-мм окупанти «накривали» опорні пункти ЗСУ біля Травневого та Гладосового Донецької області, де вибухнуло майже 70 мін калібром 120-мм.

Мотузяник повідомив, що на Донецькому напрямку окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів в бік позицій українських військ.

«До найсуттєвішого напруження на Донеччині призвела активність проросійських найманців на підступах до селища Піски. Тут противник понад 2 години намагався вразити українських військових, влаштувавши вогневу зливу з понад 110 мінометних снарядів 120-мм та 80-мм. Також тут вибухнуло декілька артснарядів 120-мм», - зауважив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 18 грудня російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.