Полторак: існує ймовірність переростання конфлікту на Донбасі в повномасштабну агресію Кремля

Міністр оборони наголосив, що Україна продовжить виступати за дипломатичне урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявив, що Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною понад 77 тисяч військових, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню.

Про це глава оборонного відомства сказав в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

Він наголосив, що Україна й надалі підтримуватиме курс політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на сході України. "Водночас ми можемо і будемо використовувати суверенне право на самооборону. Тому наша країна діятиме в межах комплексу політико-дипломатичних, санкційних та інших заходів задля відновлення територіальної цілісності України та відсічі і стримування збройної агресії РФ", - заявив Полторак.

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"За нашими даними, Російська Федерація не збирається відмовлятися від продовження збройної агресії на сході України. Про це свідчить російська військова присутність в окремих районах Донецької та Луганської областей і ведення бойових дій проти Збройних сил України. Лише торік наші позиції на сході ворог обстріляв понад 15 тисяч разів", - додав він.

"Російське керівництво шукає шлях, щоб агресію, ним організовану, перетворити на заморожений конфлікт, а не врегулювати його. Більш того, режим Путіна ще сподівається на повернення нашої держави до так званого "руского міра" і відмову України від євроатлантичної інтеграції", - зауважив міністр.

"Москва не збирається виконувати Мінські угоди — це не входить у її плани, як і виведення окупаційних військ з нашої території та повернення українській стороні контролю за ділянкою українсько-російського державного кордону. І Кремль категорично не сприймає формату миротворчої місії ООН, діяльність якої нівелювала б вплив та владу контрольованих ним місцевих окупаційних режимів. Вони тримаються на багнетах двох армійських корпусів загальною чисельністю майже 40 тисяч осіб, які є невід’ємною частиною південного військового округу збройних сил Росії. У них одна модель підготовки, забезпечення, логістика, система бойового застосування. І якщо є бажання (а це ми неодноразово бачили), вони можуть припинити вогонь і виконати перший пункт Мінських угод. Тому цей контингент — серйозний інструмент силового впливу на Україну. А всі «мирні» ініціативи агресора є насправді «шубкою вівці» на тілі «вовка», - наголосив Полторак.

«Ми знаємо, що, крім уже згаданого угруповання, оперативні плани супротивника містять багато варіантів ведення бойових дій на нашій території. Росія використовує Донбас не тільки для вишколу військових, які потім воюють в інших гарячих точках, зокрема Сирії, а й як полігон бойового випробування військової техніки. Ця наша відкрита рана не дає Україні змоги розвиватися і реформуватися в максимально швидкому темпі», - підкреслив він.

«Цілком очікуване продовження агресивних дій на сході України. Більше того, існує ймовірність переростання конфлікту в повномасштабну агресію Кремля. Це правда, яка руйнує ілюзії щодо відмови Росії від окупації частини нашої території й виведення її військ у найближчій перспективі. На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню", - поінформував Полторак.