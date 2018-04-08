Бойовики зірвали «великоднє перемир`я» на Донбасі: 42 обстріли, один поранений
За минулу добу, 7 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 42 обстріли позицій ЗСУ. Один український воїн зазнав поранення.
Як повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО, на Донецькому напрямку ворог обстріляв українські позиції поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти «Бутівка», великокаліберні кулемети – по захисниках Пищевика, протитанковий ракетний комплекс – біля Талаківки. Неподалік Широкиного, Славного та Павлополя терористи вели снайперський вогонь.
Під обстріли зі стрілецької зброї також потрапили укріплення ЗСУ в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Пищевика. На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах під Луганським, використовуючи 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Малинового.
Постраждалого внаслідок обстрілів українського військового доправили до лікувального закладу.
Нагадаємо, Тристороння контактна група в Мінську домовлялася, що "великоднє перемир'я" на Донбасі почне діяти 30 березня, проте бойовики порушили його в першу добу.