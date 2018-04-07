Від початку "великоднього перемир'я" бойовики здійснили понад 230 обстрілів українських позицій

13:04, 07 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, від початку встановленого з опівночі 30 березня «великоднього перемир’я», бойовики здійснили понад 230 обстрілів позицій українських захисників при цьому неодноразово застосувавши зброю заборонену Мінськими угодами. 

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 42 рази обстріляли позиції українських захисників на донбасі, внаслідок чого було поранено двох військових.

Нагадаємо, Тристороння контактна група в Мінську домовлялася, що "великоднє перемир'я" на Донбасі почне діяти 30 березня, проте бойовики порушили його в першу добу.

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Теги: #АТО#війна#обстріли бойовиків