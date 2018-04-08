Журналіст зняла на відео російську військову техніку, яка їхала у бік України
У Мережі з'явилося відео з російською військовою технікою, яка їде у бік кордону з Україною.
Відповідний відеозапис опублікувала журналіст "Голосу Америки" Фатіма Тлісова на своїй сторінці в Twitter.
За її словами, відео було знято 7 квітня в селі Петрівка Ростовської області РФ. На ньому видно бойові машини десанту (БМД), кожна з яких може перевозити трьох членів екіпажу і п'ятеро десантників.
Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2— Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018
За словами місцевих жителів, це вже другий конвой, зазначила Тлісова.
За словами координатора дослідницького проекту Bellingcat Еріка Толера, відео було знято за 40 км від кордону з Україною.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, грунтуючись на даних геолокації.
За словами Толера, найближча російська військова база в цьому районі розташована на відстані близько 17 км
The original tweet with this Ukrainian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Ukrainian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV— Aric Toler (@AricToler) April 8, 2018