Журналіст зняла на відео російську військову техніку, яка їхала у бік України

22:53, 08 квітня 2018
Війна
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Відео було знято 7 квітня в селі Петрівка Ростовської області / фото twitter.com/fatimatlis

Відповідний відеозапис опублікувала журналіст "Голосу Америки" Фатіма Тлісова на своїй сторінці в Twitter.

За її словами, відео було знято 7 квітня в селі Петрівка Ростовської області РФ. На ньому видно бойові машини десанту (БМД), кожна з яких може перевозити трьох членів екіпажу і п'ятеро десантників.

За словами місцевих жителів, це вже другий конвой, зазначила Тлісова.

За словами координатора дослідницького проекту Bellingcat Еріка Толера, відео було знято за 40 км від кордону з Україною.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, грунтуючись на даних геолокації.

За словами Толера, найближча російська військова база в цьому районі розташована на відстані близько 17 км

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Теги: #Росія#війна#агресія#військова техніка