Дослідник BellingCat: полк "Азов" уже має американську зброю

У полку "Азов" на лінії розмежування на Донбасі уже є зброя американського виробництва. Про це у Twitter повідомив провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер. Він зазначив, що готується матеріал на цю тему, у якому, втім, не буде "нічого нового".

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"Чимало шуму здійняли навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" вже має виготовлене у США летальне озброєння. Стежте за новим примірником нашого #MinskMonitor", - написав Толер.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у США побоюються, що Україна втратить передану їй зброю і не дозволяють відправляти її до зони АТО.