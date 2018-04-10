У зоні АТО на Луганщині зникли 4 цивільні особи: поліція розпочала пошуки

Жителі села Піщане виїхали на автомобілі у невідомому напрямку й не повернулися.

У зоні проведення антитерористичної операції на Луганщині розшукують чотирьох зниклих цивільних осіб.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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«Вчора до Оперативної групи Національної поліції при штабі АТО надійшло повідомлення про зникнення чотирьох цивільних осіб, мешканців населеного пункту Піщане Станично-Луганського району Луганської області, які виїхали раніше на автомобілі «Нива Шевроле» у невідомому напрямку та до цього часу не повернулись», - зазначили у прес-центрі.

У повідомленні сказано, що на даний час співробітники поліції України проводять невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження цих осіб.

Разом з тим у штабі не вказали точну дату зникнення цивільних осіб.