Тіло зниклого бійця АТО знайшли бойовики

10:29, 03 квітня 2018
Війна
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Військовий зник 29 березня / фото zt-rada.gov.ua

Про це "5 каналу" повідомив речник штабу Олег Сушинський. Він зауважив, що тіло загиблого на підконтрольну Україні територію передали російські найманці.

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"Тіло загиблого нашого військовослужбовця було виявлено представниками російсько-окупаційних військ та потім передано українській стороні. Після проведення процедури опізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доставлено до місця поховання", – відзвітував прес-офіцер.

29 березня штаб АТО повідомив, що в одному з військових підрозділів сил АТО було виявлено відсутність військовослужбовця.

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Теги: #АТО#Донбас#війна