Бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки - Жебрівський

Поліція розслідує інцидент як теракт.

В ніч на середу, 11 квітня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань обстріляли приватний сектор Авдіївки.

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, внаслідок обстрілів зруйновані будівлі, постраждалих немає.

"Вночі проросійські наймити обстріляли приватний сектор так званої старої Авдіївки. Влучили у будинок та сарай на вулиці Лермонтова... люди встигли сховатися в укриття й просиділи там до ранку. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він.

Читайте також"Бахає зі сходу": жителі Маріуполя повідомляють про гучну канонаду, як у 2014 роціЯк повідомили у поліції Донецької області, подію кваліфікували як терористичний акт.

"Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним жителям. Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріл з боку Донецька розпочався о 20:00 та закінчився о 5:00.

"Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Лермонтова. Осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків, вибуховими хвилями вибиті шибки. На щастя, мешканці будинків не постраждали", - заявили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 10 квітня, бойовики здійснили 64 обстріли позицій сил АТО. Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали поранення, один військовий - бойове травмування.

На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120-мм мінометів потрапили укріплення сил АТО поблизу, зокрема, Авдіївки.