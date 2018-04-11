На Донбасі знову неспокійно: понад 60 обстрілів, четверо українських військових поранено (відео)

Постраждалих на Донбасі захисників оперативно доправили до лікувальних закладів.

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню.

Агресор здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння, пише на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

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На Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120-мм мінометів потрапили укріплення бійців поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам’янки, Авдіївки та шахти "Бутівка". Також поблизу Водяного, Пісків та Кам’янки бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та шахти "Бутівка" – з мінометів калібру 82 мм. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Лебединського, Авдіївки, Старогнатівки, Талаківки, Мар’їнки, Кам’янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, шахти "Бутівка", Опитного, Новотроїцького та Павлополя, озброєння БМП – по оборонцях Пісків, Гнутового та Красногорівки, а поблизу Широкиного – протитанковий ракетний комплекс.

На Луганському напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював укріплення українських військових поблизу Новоолександрівки, а озброєння БМП застосував у районі Луганського.

"Унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, 10 квітня жителі Маріуполя повідомляли про гучну канонаду, як у 2014 році. "Щось, можливо, бахає зі сходу", "Лівий. Голосно", - писали маріупольці.