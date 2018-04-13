"Розорена резервація": журналіст розповів, як "ДНР" знищує металургію Донбасу

"ДНРівські" управлінці псують і спалюють обладнання вартістю у мільйони доларів, зазначив журналіст.

Наслідки аварії на Єнакіївському металургійному заводі і ситуація в донецькій металургії в цілому на сьогодні сумні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський, посилаючись на джерело у "Внешторгсервисе".

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"Нормальні працівники розбіглися. Геніальні "ДНРівські" управлінці псують і спалюють обладнання вартістю у мільйони доларів. Нормально керувати заводами тепер нікому. Іноземні фахівці у мавпятник не поїдуть, а решта місцевих просто не здатні організувати процес", - зазначає він.

За словами журналіста, ситуація продовжує розвиватися за абхазьким варіантом.

"ФСБшники, які натискали спусковий гачок війни, своє заробили і виїхали в Росію. А дурним тіткам і мужичкам, які блокували армійські колони, тепер жити в розореній резервації", - підсумував журналіст.

Раніше з'явилося відео з розграбованої бойовиками шахти в окупованому Первомайську Луганської області. Його показав журналіст Денис Казанський. "Житель Первомайська зняв на відео розорену "визволителями" місцеву шахту. Все розграбовано, обладнання розпиляне і вивезене на метал. Сумна картина тотальної розрухи. Попереджали, що буде Абхазія - так і вийшло", - йшлося у повідомленні.