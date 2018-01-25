"Сумна картина тотальної розрухи": журналіст показав розграбовану бойовиками шахту на Донбасі (відео)
14:33, 25 січня 2018Війна
1404
На записі можна побачити, що на шахті в Первомайську все розграбовано.
З'явилося відео з розграбованої бойовиками шахти в окупованому Первомайську Луганської області.
Запис зняв місцевий житель, а журналіст Денис Казанський показав його на своєму YouTube-каналі.
Читайте також"Нові донецькі": журналісти розповіли, як у "ЛДНР" відбулася подвійна окупація через "переселенців" з Росії
"Житель Первомайська зняв на відео розорену "визволителями" місцеву шахту. Все розграбовано, обладнання розпиляно й вивезено на метал. Сумна картина тотальної розрухи. Попереджали, що буде Абхазія - так і вийшло", - написав Казанський на своїй сторінці в Twittter.
Раніше в мережі з'явилися фотографії автовокзалу "Західний" в Донецьку, повністю знищеного в результаті обстрілу бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter