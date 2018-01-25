"Сумна картина тотальної розрухи": журналіст показав розграбовану бойовиками шахту на Донбасі (відео)

З'явилося відео з розграбованої бойовиками шахти в окупованому Первомайську Луганської області.

Запис зняв місцевий житель, а журналіст Денис Казанський показав його на своєму YouTube-каналі.

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"Житель Первомайська зняв на відео розорену "визволителями" місцеву шахту. Все розграбовано, обладнання розпиляно й вивезено на метал. Сумна картина тотальної розрухи. Попереджали, що буде Абхазія - так і вийшло", - написав Казанський на своїй сторінці в Twittter.

Раніше в мережі з'явилися фотографії автовокзалу "Західний" в Донецьку, повністю знищеного в результаті обстрілу бойовиків.