Бойовики передали українцям тіло зниклого 8 квітня військовослужбовця ЗСУ
13:36, 15 квітня 2018Війна
15753
Після проведення процедури впізнання та оформлення документів тіло загиблого доправлять до місця поховання.
Українцям повернули тіло ще одного загиблого на Донбасі військового / фото persha.kr.ua
Представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.
Читайте такожСнайпер бойовиків застрелив українського військового біля Пісків (відео)
Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, силами пошукової групи «Евакуація-200» тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи.
Після проведення цих заходів та оформлення необхідних документів тіло загиблого доправлять до місця поховання.
Нагадаємо, 29 березня штаб АТО повідомив, що в одному з військових підрозділів сил АТО було виявлено відсутність військовослужбовця. 3 квітня стало відомо, що його тіло також знайшли бойовики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter