Бойовики передали українцям тіло зниклого 8 квітня військовослужбовця ЗСУ

13:36, 15 квітня 2018
Війна
15753
Українцям повернули тіло ще одного загиблого військового / фото persha.kr.ua

Читайте такожСнайпер бойовиків застрелив українського військового біля Пісків (відео)

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, силами пошукової групи «Евакуація-200» тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи.

Після проведення цих заходів та оформлення необхідних документів тіло загиблого доправлять до місця поховання.

Нагадаємо, 29 березня штаб АТО повідомив, що в одному з військових підрозділів сил АТО було виявлено відсутність військовослужбовця. 3 квітня стало відомо, що його тіло також знайшли бойовики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#ЗСУ