Бойовики передали українцям тіло зниклого 8 квітня військовослужбовця ЗСУ

Після проведення процедури впізнання та оформлення документів тіло загиблого доправлять до місця поховання.

Представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

Читайте такожСнайпер бойовиків застрелив українського військового біля Пісків (відео)

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, силами пошукової групи «Евакуація-200» тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи.

Після проведення цих заходів та оформлення необхідних документів тіло загиблого доправлять до місця поховання.

Нагадаємо, 29 березня штаб АТО повідомив, що в одному з військових підрозділів сил АТО було виявлено відсутність військовослужбовця. 3 квітня стало відомо, що його тіло також знайшли бойовики.