На Світлодарській дузі знищено позицію бойовиків "Фурункул", терористи зазнали втрат - волонтер

За словами волонтера, проросійські терористи зазнають серйозних втрат у військовій техніці й живій силі.

На Світлодарській дузі була знищена стара, з 2015 року, ворожа позиція "Фурункул".

Також були серйозно пошкоджені, а місцями повністю знищені в мотлох 6 вогневих точок і ВОПів терористів, пише у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"Також порідшала жива сила: 2-є 200-х, 3-є 300-х. Дуже велика кількість контужених", - йдеться у його повідомленні.

"Терористам і шанувальникам "русского мира" на Донбасі ой як несолодко. Крім багатьох різних внутрішніх проблем, вони ще через свої провокаційні дії зараз зазнають серйозних втрат у військовій техніці й живій силі. І так зараз не тільки в районі Докучаєвська", - додав волонтер.

Як повідомляли волонтери фонду "Повернись живим", вихідні на передовій минули з втратами серед терористів "ДНР", зокрема в районі окупованого Докучаєвська.