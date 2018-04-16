"Тепер на 17 російських найманців менше": у районі Докучаєвська терористи "ДНР" зазнали значних втрат - волонтери

12:55, 16 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це у Facebook повідомляють волонтери "Повернись живим". "У районі тимчасово окупованого Докучаєвська захисники України по перше число насипали бойовикам, які до того вдавалися до збройних провокацій", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки волонтерів, у "ДНР" тепер на 17 російських найманців менше.

"Ще більше 30 терористів були поранені, і тепер, навряд, зможуть направити зброю у бік мирних міст", - додали у "Повернись живим". 

Як повідомляв штаб АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України. 

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Теги: #АТО#Донбас#ДНР#втрати