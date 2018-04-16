"Тепер на 17 російських найманців менше": у районі Докучаєвська терористи "ДНР" зазнали значних втрат - волонтери

Волонтери повідомили про значні втрати бойовиків "ДНР".

Вихідні на передовій минули із втратами серед терористів "ДНР", зокрема у районі окупованого Докучаєвська.

Читайте такожЗа шість днів на Донбасі ліквідували 17 бойовиків – ІС

Про це у Facebook повідомляють волонтери "Повернись живим". "У районі тимчасово окупованого Докучаєвська захисники України по перше число насипали бойовикам, які до того вдавалися до збройних провокацій", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки волонтерів, у "ДНР" тепер на 17 російських найманців менше.

"Ще більше 30 терористів були поранені, і тепер, навряд, зможуть направити зброю у бік мирних міст", - додали у "Повернись живим".

Як повідомляв штаб АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.