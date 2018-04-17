В окупованому Луганську, куди бойовики зігнали техніку до 9 травня, сталися вибухи

Деякі місцеві жителі вважають, що терористи навмисно нагнітають ситуацію.

Сьогодні вночі в районі аеродрому тимчасово окупованого Луганська, куди бойовики зігнали військову техніку для проведення параду 9 травня, було чути вибухи.

Про це повідомили LIGA.net кілька джерел у місті.

"Близько 02:00 сильно бахало, близько 10 вибухів, вікна у будинку тремтіли", - зазначив луганчанин Андрій.

За його словами, чули звуки вибухів також у центрі та східних кварталах міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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"Вони (бойовики, - Ред.), як завжди звинуватять українських військових в обстрілі, зроблять "потрібну картинку", всі вже тут з цього просто ржуть", - додав інший співрозмовник.

Він уточнив, що після заяв про введення миротворців терористи і російські пропагандисти у місті спеціально нагнітають ситуацію і лякають нібито "наступом ЗСУ".

На сайті бойовиків повідомляється, що чотири одиниці військової техніки, які повинні були брати участь у параді 9 травня, були пошкоджені.

Як повідомляли в ОБСЄ, на околиці окупованого Луганська бойовики "ЛНР" вишикували танки, гармати, РСЗВ і БТРи.