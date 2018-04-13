На околиці Луганська помітили армаду військової техніки бойовиків (фото)

На знімку видно танки, БТРи, БМП, гаубиці, ракетні системи "земля-повітря" та системи залпового вогню.

На околиці окупованого Луганська бойовики "ЛНР" вишикували танки, гаубиці, РСЗВ та БТРи.

Про це повідомив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, пише моніторингова місія у Twitter.

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"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська", - заявив Хуг.

ОБСЄ опублікувала фото з повітря, на якому видно техніку терористів, її вид та кількість.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Мережі з'явилося відео з російською військовою технікою, яка їде у бік кордону з Україною. На ньому видно бойові машини десанту (БМД), кожна з яких може перевозити трьох членів екіпажу і п'ятеро десантників.