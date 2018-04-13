На околиці Луганська помітили армаду військової техніки бойовиків (фото)
На околиці окупованого Луганська бойовики "ЛНР" вишикували танки, гаубиці, РСЗВ та БТРи.
Про це повідомив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, пише моніторингова місія у Twitter.
Читайте також"Великоднє перемир'я": бойовики приховано стягують озброєння і техніку - Міноборони
"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська", - заявив Хуг.
ОБСЄ опублікувала фото з повітря, на якому видно техніку терористів, її вид та кількість.
Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Мережі з'явилося відео з російською військовою технікою, яка їде у бік кордону з Україною. На ньому видно бойові машини десанту (БМД), кожна з яких може перевозити трьох членів екіпажу і п'ятеро десантників.