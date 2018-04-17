Штаб АТО прокоментував "обстріл" району Луганська, куди терористи зігнали техніку до 9 травня

Штаб АТО наголосив, що українські військові продовжують дотримуватися "Мінська" по всій лінії розмежування сторін та не піддаються на провокації ворога.

У штабі АТО спростували інформацію про нібито обстріл ЗСУ району Луганська, де проводилися заходи з підготовки техніки терористів до параду.

Це є черговою невдалою спробою бойовиків скомпрометувати сили АТО й приховати від своїх кураторів власну недолугість та справжні причини інциденту, наголосили у Facebook штабу.

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"За даними розвідки штабу АТО, у зазначеному районі зосередження військової техніки, яке ще кілька днів тому фіксували спостерігачі СММ ОБСЄ, сталося загоряння автомобіля, від якого пожежа перекинулася на решту техніки. Припускається, що один з автомобілів був завантажений боєприпасами, що й здетонували внаслідок пожежі", - зазначається у повідомленні.

Крім того, за інсайдерською інформацією із штабу 2 армійського корпусу російсько-окупаційних військ, ворожа розвідка не фіксувала пересування артилерійських підрозділів сил АТО у зазначений період. Також не фіксували пересування українських підрозділів напередодні інциденту й представники ОБСЄ.

Як повідомляли ЗМІ, 17 квітня вночі в районі аеродрому тимчасово окупованого Луганська, куди бойовики зігнали військову техніку для проведення параду 9 травня, було чути вибухи.