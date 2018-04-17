Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, п'ятеро поранених

Співробітники їхали в робочому автобусі і потрапили під обстріл. П'ятеро поранені, один з них у важкому стані.

Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, п'ять осіб отримали поранення.

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Вода Донбасу» Олександр Євдокимов, передає "Громадське".

Колона автомобілів робочої зміни ДФС, яка йшла до станції, потрапила під обстріл близько 15:40.

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«Це була денна зміна співробітників фільтрувальної станції. Вони їхали в робочому автобусі і потрапили під обстріл. П'ятеро поранені, один - у важкому стані», - зазначив Євдокимов.

Він додав, що поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата, їм надають допомогу. У постраждалих кульові поранення.

«Зараз приймаємо рішення, як забрати нічну зміну, яка знаходиться зараз на фільтрувальної станції, але, швидше за все, вони до ранку будуть там», - розповів Євдокимов.

Керівник підприємства сказав, що, можливо, 18 квітня станцію закриють взагалі.

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