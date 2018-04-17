Загострення в зоні АТО: за добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, один військовий загинув, ще 5 -травмовані

На Луганському напрямку з забороненої 152 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм і гранатометів бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ біля Зайцевого.

За минулу добу, 16 квітня, бойовики 52 рази обстріляли позиції сил АТО – 1 український військовий загинув, ще 5 – травмовані. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Луганському напрямку із забороненої 152 та 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Зайцевого.

"Крім цього, агресор застосував озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським, гранатомети – неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського", – йдеться у звіті.

"На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар’їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти "Бутівка", Гнутового, Кам’янки, Новотроїцького та Широкиного", – наголосили у штабі.

Також бойовики застосували бронетранспортери по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного, озброєння БМП – біля Талаківки та Гнутового, великокаліберні кулемети – в районі Лебединського, Мар’їнки, Талаківки, Пищевика та Павлополя.

Під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Невельського, Опитного, Лебединського, Гнутового і Талаківки, поблизу Широкиного – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок ворожих обстрілів 1 український воїн загинув, 3 захисників – зазнали поранень, ще 2 – отримали бойове травмування.