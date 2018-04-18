"Не буде у нас ніякої економіки": терорист Ходаковський розповів про занепад "ДНР"

Бойовик розповів, як насправді розвивається економіка терористичних "республік".

Екс-командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що жителям ОРДО не варто сподіватися на "підйом економіки", поки не закінчаться бойові дії на Донбасі".

"Треба піднімати економіку, - так кажуть. Маячня, - так кажу. Поки війна не закінчиться - про жодний підйом не може йтися", - написав терорист у соцмережі, передає "ДонПресс".

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"Трамваї, кажеш? Кха! Вирили яму під стапель, вона заповнилася водою — стали в розгубленості. Перший "республіканський" супермаркет винен контрагентам сімсот мільйонів рублів, постачальники продукції у "ДНР" свідчать, що обіг скоротився у 7 разів!!! Те, що виручали за день — тепер за тиждень... І чим довше війна — тим важчими будуть наслідки", - заявив Ходаковський.

"Не буде у нас ніякої економіки, поки не закінчиться війна — не плекайте ілюзій", - підсумував він.

Раніше глава незаконного збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський заявляв, що українська армія майже без перешкод може заїхати в Донецьк.