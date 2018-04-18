Донецька фільтрувальна станція припинила роботу

Без питної води залишилися Авдіївка та частина окупованого Донецька.

Роботу Донецької фільтрувальної станція була зупинено.

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Як повідомляється на сайті підприємства «Вода Донбасу», станція припинила роботу в 15:05.

«Припинено подачу питної води до Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, у селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхнеторецке», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 17 квітня, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, п'ять осіб дістали поранення. Колона автомобілів робочої зміни ДФС, яка рухалася до станції, потрапила під обстріл близько 15:40.

Керівник підприємства Олександр Євдокимов заявив, що, можливо, 18 квітня станцію закриють взагалі.

Донецька фільтрувальна станція знаходиться в зоні обстрілу. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок потрапляння снарядів.

Також окупанти неодноразово обстрілювали ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.