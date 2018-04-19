Наступні переговори щодо Донбасу у Мінську заплановані на початок травня

Наступна, восьма зустріч у 2018 році щодо переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться вже у травні.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановане на 4 травня.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засiдання Тристоронньої контактної групи у Мiнську заплановано на 4 травня", - повідомила прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання у Мінську Оліфер заявила, що російська Федерація та контрольовані нею бойовики приховують дані про десятки українців, які тривалий час утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу.

Сьогодні РФ не відповіла на ініціативу України щодо обміну 23 росіян на українських бранців з російських в'язниць.

Також українська сторона заявила, що контрольовані Росією бойовики зірвали погоджене з 30 березня перемир'я на час Великодніх свят.