Росія проігнорувала пропозицію щодо обміну 23 росіян на українських заручників – Геращенко

Український представник у ТКГ наголосила, що прогресу в питанні звільнення заручників наразі немає.

На засіданні гуманітарної групи в Мінську українська сторона виявила готовність передати Росії 23 росіян, засуджених за злочини проти України, на українців, утримуваних в РФ, однак російські представники дану пропозицію проігнорували.

Про це у Facebook повідомляє представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

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«Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість, представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як « ополченцев - жителей молодихых республик». РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну», - зазначила вона.

Український представник у ТКГ наголосила, що прогресу в питанні звільнення заручників наразі немає.

«Нам не підтверджують десятки наших громадян, не дають по ним інфо, натомість вперто вимагають віддати «беркутівців» і інших, непричетних до дій мінських угод. Тому тут будемо продовжувати роботу для пошуку компромісу і зближення позицій для результату», - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.