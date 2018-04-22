На ДФС запустили насоси, до вечора в Авдіївку подадуть воду - Жебрівський

Донецька фільтрувальна станція, забезпечує водопостачання для сотень тисяч українців.

У неділю, 22 квітня, співробітники Донецької фільтрувальної станції (ДФС) вийшли на роботу в супроводі спостерігачів ОБСЄ і приступили до установки устаткування.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

«Як повідомляють оперативні служби, станом на зараз (13:00) вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися на Авдіївку - до вечора централізована подача води місту має бути відновлена», - написав він.

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В штабі АТО зацікавлені в якомога швидшому відновленні роботи Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водопостачання для сотень тисяч українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомим речник Міністерства оборони України Максим Праута на брифінгу в Києві.

«Штаб антитерористичної операції зацікавлений у якомога швидшому знятті напруги навколо Донецької фільтрувальної станції, відновленні її безперебійної роботи і поновленні водопостачання сотень тисяч українців, які мешкають як на підконтрольній Україні, так і тимчасово окупованих російсько-окупаційними військами територіях», - сказав він.

За словами речника, українська сторона неухильно дотримується Мінських домовленостей, включно із забезпечення режиму «тиші» біля об’єктів критичної інфраструктури Донбасу.

«Сили антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей продовжують неухильно дотримуватись Мінських домовленостей по усій лінії розмежування сторін. Це стосується і взятих зобов’язань щодо забезпечення режиму «тиш» поблизу об’єктів критичної інфраструктури Донбасу. Йдеться про надання гарантій безпеки пересування робочого персоналу до Донецької фільтрувальної станції та проведення дзеркального патрулювання у районі Авдіївки», - підкреслив Праута.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в КП «Компанія «Вода Донбасу» заявили, що потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал ДФС, були поранені п'ятеро співробітників компанії, один з яких перебуває у важкому стані.

18 квітня у компанії заявили про припинення роботи ДФС, внаслідок чого припиняється подача питної води в Авдіївку, частково в Донецьк, Ясинувату, селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

У МінТОТ зазначили, що 18 квітня зупинилось надходження води жителям Авдіївки, запасів вистачить на 4 дні. У відомстві провину за збройну провокацію поклали на російсько-окупаційні війська.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція знаходиться в зоні обстрілу. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок потрапляння снарядів. Також окупанти неодноразово обстрілювали ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України. ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.