Донецька фільтрувальна станція відновила водопостачання Авдіївки

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування.

Водопостачання міста Авдіївка, яке призупинялось через зупинку Донецької фільтрувальної станції (ДФС), відновлено.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 квітня о 15:10 була відкрита засувка водогону з Донецької фільтрувальної станції на Авдіївку.

«Станом на 05:00 23 квітня водопостачання населення м. Авдіївка (22 000 осіб), с. Ласточкине та с. Орлівка Ясинуватського району (1500 осіб) відновлено в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня у КП «Компанія «Вода Донбасу» заявили про зупинку у роботі ДФС, внаслідок чого припинено подачу питної води в Авдіївку, частково в Донецьк, Ясинувату, селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке. Причини зупинки станції не вказувалися.

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Як відомо, Донецька фільтрувальна станція, яка розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.