ГПУ показала нові докази військової присутності РФ на Донбасі (фото)

За інформацією Міністерства оборони України, знайдені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають.

Генеральна прокуратура України заявляє про вчергове здобуті беззаперечні докази військової присутності Російської Федерації на території Донецької області – виявлені боєприпаси і зброю, виготовлені в РФ.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

Зазначається, що Управлінням ГПУ з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, здійснюється досудове розслідування за фактом застосування представниками влади і командуванням збройних сил РФ засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисними вбивствами.

"В результаті проведення слідчих (розшукових) дій в зоні проведення антитерористичної операції працівниками управління спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявлено 4 протипіхотні міни МОН-50 (1990 р.в.), 1 ручну протипіхотну оборонну ударно-дистанційну гранату (рос. РГО), 2 ударно-дистанційні запали (рос. УЗД, 1992 та 1993 р.в.) до гранати "РГО", реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль" (рос. РПО-А "Шмель", 1991 р.в.)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міністерства оборони України, зазначені боєприпаси на забезпеченні ЗСУ не перебувають, наголошують в ГПУ.

У прокуратурі додали, що на даний час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває.