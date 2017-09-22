СБУ знайшла в зоні АТО два російські вогнемети

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими виявили у районі проведення антитерористичної операції зброю російського виробництва. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В повідомленні зазначається, що відстріляні боєприпаси реактивного вогнемета "Шмель" та малогабаритного реактивного вогнемета "МРО-А" з маркуванням збройних сил РФ оперативники спецслужби виявили у лісосмузі у Волноваському районі Донеччини, де диверсійна група терористів нещодавно здійснювала обстріли позицій сил АТО.

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"Вилучені боєприпаси є черговим підтвердженням матеріального забезпечення бандугруповань "ДНР" Збройними силами РФ", - сказано в заяві.

Також в прес-службі додають, що було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше колишній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявляв про те, що є супутникове підтвердження того, що російські військові розгорнули біля Дебальцевого системи ППО, а на кордоні готують велику партію озброєння, щоб поставити її бойовикам для бойових дій на сході України.

Також повідомлялося про перетин україно-російського кордону танками із РФ.

Як відомо, в РФ заперечують постачання російського озброєння так званим "ДНР" та "ЛНР", попри те, що на Донбасі були помічені колони військової техніки з російськими прапорами.