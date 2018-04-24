Загострення на Донбасі: бойовики 44 рази обстріляли сили АТО, п'ятьох військових поранено

Унаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранення. Ще один воїн отримав бойове травмування.

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 44 обстріли позицій Збройних Сил України, п'ятьох військових було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. Зазначається, що унаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранення. Ще один воїн отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу.

"Зокрема на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького. Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі – в районі Новоолександрівки. Крім цього, під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки, а з зенітної установки та стрілецької зброї – Новоселівки", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку 120 мм міномети окупанти застосували по позиціях АТО неподалік Водяного, а 82 мм міномети – поблизу Шахти «Бутівка».

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"Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, Шахти «Бутівка» і Талаківки. Також з великокаліберних кулеметів обстріляні наші опорні пункти в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї – під Невельським, Павлополем, Лебединським та Пищевиком, а поблизу Красногорівки та Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що штаб АТО попередив про ймовірне здійснення бойовиками терактів на підприємствах Донбасу.