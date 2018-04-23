Штаб АТО попередив про ймовірне здійснення бойовиками терактів на підприємствах Донбасу
Розвідка штабу Антитерористичної операції не виключає ймовірності вчинення підконтрольними Росії бойовиками терактів на об'єктах критичної інфраструктури Донбасу.
Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, з метою залякування підконтрольні бойовикам ЗМІ продовжують продукувати інформаційні вкиди, для яких дуже часто використовуються "найнеймовірніші приводи, позбавлені логіки та здорового глузду".
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"Цього разу так зване "міністерство держбезпеки ЛНР" звинуватило українське командування ОТУ "Луганськ" у підготовці диверсії на одному зі складів зберігання вибухонебезпечних речовин ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Зоря", що у Рубіжному. Відповідно до "страшилки", диверсія запланована на час візиту до району проведення АТО президента України Петра Порошенка і може стати додатковим приводом для введення миротворчої місії на Донбас", - йдеться в повідомленні.
Справжні мотиви таких повідомлень зрозумілі, зауважили у штабі АТО. "Російсько-окупаційні адміністрації у будь-який спосіб прагнуть створити в суспільстві додаткову напругу й сформувати негативне ставлення щодо питання введення миротворчої місії на Донбас", - пояснюють у штабі.
Також метою таких інформаційних вкидів є дискредитація сил Антитерористичної операції в очах міжнародної спільноти та формування негативного іміджу Збройних сил України, додали у штабі АТО.
Разом з тим, йдеться у повідомленні, розвідка штабу АТО не виключає ймовірності підготовки й проведення таких терактів саме бойовиками російсько-окупаційних військ. Зважаючи на це, штаб закликає керівництво підприємств вжити заходів стосовно посилення заходів безпеки та охорони.
Прес-центр штабу АТО наголошує, що українська сторона зацікавлена у стабільній роботі об'єктів критичної інфраструктури Донбасу. Сили Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей продовжують неухильно дотримуватись Мінських домовленостей по усій лінії розмежування сторін, додали у штабі.