Штаб АТО попередив про ймовірне здійснення бойовиками терактів на підприємствах Донбасу

Водночас підконтрольні бойовикам ЗМІ поширюють "страшилки" про нібито підготовку Збройними силами України таких провокацій.

Розвідка штабу Антитерористичної операції не виключає ймовірності вчинення підконтрольними Росії бойовиками терактів на об'єктах критичної інфраструктури Донбасу.

Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, з метою залякування підконтрольні бойовикам ЗМІ продовжують продукувати інформаційні вкиди, для яких дуже часто використовуються "найнеймовірніші приводи, позбавлені логіки та здорового глузду".

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"Цього разу так зване "міністерство держбезпеки ЛНР" звинуватило українське командування ОТУ "Луганськ" у підготовці диверсії на одному зі складів зберігання вибухонебезпечних речовин ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Зоря", що у Рубіжному. Відповідно до "страшилки", диверсія запланована на час візиту до району проведення АТО президента України Петра Порошенка і може стати додатковим приводом для введення миротворчої місії на Донбас", - йдеться в повідомленні.

Справжні мотиви таких повідомлень зрозумілі, зауважили у штабі АТО. "Російсько-окупаційні адміністрації у будь-який спосіб прагнуть створити в суспільстві додаткову напругу й сформувати негативне ставлення щодо питання введення миротворчої місії на Донбас", - пояснюють у штабі.

Також метою таких інформаційних вкидів є дискредитація сил Антитерористичної операції в очах міжнародної спільноти та формування негативного іміджу Збройних сил України, додали у штабі АТО.

Разом з тим, йдеться у повідомленні, розвідка штабу АТО не виключає ймовірності підготовки й проведення таких терактів саме бойовиками російсько-окупаційних військ. Зважаючи на це, штаб закликає керівництво підприємств вжити заходів стосовно посилення заходів безпеки та охорони.

Прес-центр штабу АТО наголошує, що українська сторона зацікавлена у стабільній роботі об'єктів критичної інфраструктури Донбасу. Сили Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей продовжують неухильно дотримуватись Мінських домовленостей по усій лінії розмежування сторін, додали у штабі.